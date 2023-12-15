"Евровидение-2024": стало известно, какой будет тема и графическое оформление песенного конкурса

Шведская телерадиокомпания SVT и Европейский языковой союз (EBU) сообщили, какой будет тема и айдентика "Евровидения-2024".

Так, тема 68-го песенного конкурса будет звучать как "Огни Евровидения". Об этом сообщили на официальном сайте. Такую концепцию легко понять с помощью видео от организаторов "Евровидения-2024". В частности, в ролике удалось объединить северное сияние и гармоничный ритм звука. Также заметно множество цветных градиентов.

"Гордимся тем, что представляем специально разработанную айдентику, гибкую и полезную как на экране, так и вне его. Графика вдохновлена волшебным северным сиянием, красота и таинственность которого трансформировалась в "Огни Евровидения", – рассказала Кристель Тольсе Виллерс, заместитель исполнительного директора "Евровидения-2024" от шведской телерадиокомпании SVT.

Разработчиками художественной концепции стали Йохан Белло и его дизайнерское агентство "Uncut". По их словам, они вдохновлялись вертикальными линиями, пронизывающими северное сияние так же, как и звуковые эквалайзеры.

"Наша айдентика – это не просто логотип, а целая история, основой которой является северное сияние, а движущей силой – цветовая палитра бренда Евровидения. Такое сочетание элементов создает динамическую и универсальную палитру, которая открывается для творческого использования разными способами", – отметил Белло.

Напомним, "Евровидение-2024" состоится в мае следующего года в шведском городе Мальмё. Участие примут представители 37 стран. Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а гранд-финал шоу – 11 мая на стадионе Malmö Arena.

В Украине уже приступили к активной подготовке к "Евровидению-2024". Так, стала известна дата финала украинского нацотбора.

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