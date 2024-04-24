"Евровидение-2024": стало известно, кто из звезд от Украины будет объявлять баллы на конкурсе

Наконец-то стало известно, кто из известных украинских звезд будет объявлять баллы от Украины участникам "Евровидения-2024", которое в этом году организует Швеция.

До международного музыкального конкурса осталось всего несколько недель. Организаторы и участники "Евровидения-20242 раскрывают все больше деталей. Сегодня, 24 февраля, стало известно, кто от Украины будет объявлять баллы, которые Национальное жюри поставит участникам.

Такую миссию доверили певице Джамали, которая в 2016 году принимала участие в международном конкурсе с песней "1944" и привезла в Киев победу. 11 мая исполнительница в прямом эфире объявит, кому Украина отдала самый высокий балл.

Джамала / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

"Победительница "Евровидения-2016" Джамала станет спикером от Украины на конкурсе в шведском Мальме. Певица объявит баллы нацжуры Украины в прямом эфире гранд-финала "Евровидения-2024" 11 мая", — говорится в сообщении "Суспильного".

Отметим, уже через несколько недель в шведском Мальме стартует "Евровидение-2024". Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто стал победителем.

Напомним, в этом году на "Евровидении" несколько изменили правила. Участники шоу выступят в другом порядке. Какие изменения произошли – смотрите по ссылке.

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