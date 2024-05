"Евровидение-2024": текст и перевод песни The Code небинарного певца Nemo

В ночь на 12 мая отгремел грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который прошел в Швеции.

Хрустальный кубок в этом году удалось выбороть Швейцарии. Страну представлял небинарный певец Nemo. Именно им удалось покорить и профессиональное жюри, и зрителей своим номером. В сумме Nemo получили 591 балл и стали 68 победителями "Евровидения".

Победитель Евровидения 2024 Nemo / Фото: Associated Press

Первое место исполнителям принесла конкурсная песня The Code. Nemo не скрывали, о чем именно их трек. В частности, они рассказали, как осознали свою небинарность и поняли, что не являются ни женщиной, ни мужчиной. Nemo так и говорят, что им пришлось "взломать несколько кодов".

Между тем сайт ТСН.ua решил поделиться текстом и переводом победной песни The Code, чтобы наши читатели смогли ознакомиться, как Nemo прошел путь к своей осознанности.

The Code – текст песни

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend

Uh, uhh

This story is my truth

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, oh ohh

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

Uhh

Let me taste the lows and highs

Uhh

Let me feel that burning fright

This story is my truth

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, oh ohh

Somewhere between the 0's and 1's

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a…

Somewhere between the 0's and 1's

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to hell and back to find myself on track

I broke the code, oh ohh

Like ammonites, I just gave it some time

Now I found parаdiѕe

I broke the code, oh ohh

Небинарный победитель "Евровидения-2024" Nemo / Фото: eurovision.tv

The Code — перевод песни

Приветствую на шоу, знайте все

Что я закончили играть в эту игру и сорвали цепи

Лучше приготовься, потому что я наполню новую чашу

Своей свободой, правдой и убеждениями, пей до дна, мой друг

А-а-а, а-а-а-ах

Это история моего тернистого пути

Я, я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

Ну а теперь, расскажу тебе басню о жизни

О добре и зле, держись крепче

Кто решает что такое плохо, а кто – что такое хорошо?

Все в балансе, это весь свет

У меня так многое в голове, я не могли заснуть всю ночь

Меня это так коснуло, взволновало

Это больше меня

А-а-а-ах

Позволь попробовать взлеты и падения

А-а-а-ах

Позволь почувствовать адский страх

Это история моего тернистого пути

Я, я прошли сквозь огонь и воду, чтобы вернуться на свой путь

Я сломали этот код, уоа-а-а

Как вымерший моллюск, я отдался времени

Теперь я нашли рай

Я сломали этот код, уоа-а-а

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце бьется как

Где-то между 0 и 1

Там нашли свое небесное царство на земле

Мое сердце вырывается из груди

Nemo на Евровидении 2024 / Фото: Associated Press

Напомним, Украина на "Евровидении-2024" заняла третье место. Предлагаем узнать, кто поставил alyona alyona и Jerry Heil самые высокие баллы и как за дуэт голосовали в финале.

Читайте также: