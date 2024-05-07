"Евровидение-2024": участница из Ирландии шокировала демоническими криками и раздетая станцевала с "чертом"

29-летняя представительница Ирландии Bambie Thug на песенном конкурсе "Евровидение-2024" вышла на сцену первого полуфинала в образе жуткой колдуньи с чертом.

Знаменитость в экстравагантном образе и с магическими символами на теле устроила настоящий перформанс, напоминающий сон. Так, во время исполнения своей песни Doomsday Blue конкурсантка предстала в кругу свечей и создала атмосферу настоящего спиритического сеанса с заклинаниями. В номере также присутствует танцовщик, который выглядит как черт. Именно он среди выступления резко срывает с певицы одежду. Так, остальную часть выступления Bambie Thug продолжила эпатировать только в нижнем белье. В этот момент конструкция из свечей поднялась к потолку Malmö Arena. В конце номера артистка со спецэффектами "укротит" черта магией.

Выступление Bambie Thug на Евровидении-2024 / Фото: Associated Press

Bambie Thug / Фото: Associated Press

Поскольку Bambie Thug относится к ЛГБТК+ сообществу и считает себя небинарной личностью, их песня содержит посыл обретения настоящего себя и чувств.

Интересно, что в реальной жизни звезда действительно с детства увлекается колдовством. Более того, в интервью звезда отмечала, что знакома с несколькими настоящими "женщинами-ведьмами", поэтому вжиться в образ для Bambie Thug было не так сложно.

Выступление Bambie Thug на Евровидении-2024 / Фото: Associated Press

В настоящее время букмекеры прогнозируют, что в финале Bambie Thug войдет в пятерку лучших.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2024". Мы внимательно следим за всеми событиями конкурса в Швеции и первыми объявим его результаты.

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