"Евровидение-2024": участница Мальты в сексе-боди ошарашила зажигательными танцами и опасным сальто

Первой среди конкурсантов "Евровидения-2024" покорять эффектным номером вышла певица Сара Бонничи с песней Loop от Мальты.

Для своего зажигательного номера 25-летняя артистка выбрала откровенное серебристое боди с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Кроме того, во время композиции Сара демонстрировала соблазнительные танцы, а ее шоу-балет с обнаженным торсом придавал еще больше пикантности выступлению. Танцоры кружили представительницу Мальты на руках, пока она исполняла зрелищные гимнастические трюки. В конце Сара надела на глаза повязку и еще раз продемонстрировала гибкость, сделав шпагат и сальто. Тем временем на сцене появились фейерверки и дым.

Евровидение 2024, Сара Бонничи. Фото: eurovision.tv

К слову, Саре Бонничи удалось попасть на главную сцену "Евровидения" со второй попытки. Певица пыталась завоевать первенство в национальном отборе Мальты еще в 2022 году, однако тогда она заняла 12 место.

Евровидение 2024, Сара Бонничи. Фото: eurovision.tv

Евровидение 2024, Сара Бонничи. Фото: eurovision.tv

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу. Мы внимательно следим за "Евровидением-2024", чтобы первыми сообщить о ярких выступлениях конкурсантов и звезд на сцене в Швеции. А уже в конце вечера мы объявим о финалистах второго полуфинала.

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