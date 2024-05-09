"Евровидение-2024": участница Сан-Марино удивила необычными танцами со скелетами в розовом лесу

Десятой на сцену международного конкурса "Евровидение-2024" вышла представительница Сан-Марино, исполнительница Megara.

Свой рок-гимн под названием 11:11 артистка исполнила в довольно экстравагантном образе в окружении загадочных созданий. Так, на фоне огромного экрана с анимацией причудливого черно-розового леса Megara предстает в розовой шубе и платье с элементом хребта динозавра. Вокруг нее постоянно танцуют "скелеты" в меховых розовых сапогах, а на гитаре играет "смерть", костюм которой содержит элементы зебры. Весь перформанс дополняется световым шоу, дымом и огнем на сцене.

Megara на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Просто посреди шоу Megara сняла с себя платье и шубу, распустила розовые волосы и оставила только латексное секси-боди и портупею.

Megara на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Megara на Евровидении 2024. Фото: eurovision.tv

Зал был в восторге от увиденного и не сдерживал своих бурных эмоций. Поэтому во время выступления отовсюду раздавались овации.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за вторым полуфиналом "Евровидения-2024" и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первой сообщить о самых интересных событиях конкурса и объявить, кто же из конкурсантов попадет в финал конкурса.

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