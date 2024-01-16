"Евровидение-2024": участники нацотбора ответили на обвинения в плагиате песни российской группы

Участники группы NAHABA, которые участвуют в нацотборе на "Евровидение-2024", впервые прокомментировали обвинения в плагиате песни российского коллектива t.A.T.u.

Музыканты отметили, что им действительно обидно из-за того, что у пользователей после прослушивания их конкурсного трека GLASSS возникли ассоциации с композицией россиянок "Нас не догонят".

Как отметили участники группы, в мире немало артистов, которые работают именно в этом жанре. В своем творчестве они вдохновляются именно ими, а не россиянами.

"Хотим с вами разъяснить один момент, который сложился недавно по поводу плагиата на t.A.T.u. На самом деле очень жаль, что до сих пор так много украинцев держат в уме российский контент. На самом деле очень грустно, что одна российская группа в данном стиле может перекрыть просто сотни разных проектов в данном жанре по всему миру", — прокомментировали музыканты.

Участники нацотбора на "Евровидение-2024" отреагировали на обвинения в плагиате российской песни

Также участники группы NAHABA показали, творчеством каких артистов вдохновляются. В плейлисте музыкантов есть такие исполнители, как You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, SARCOMA HORROR, Banshee и другие.

"Мы хотим поделиться с вами песнями, которыми мы вдохновлялись не при написании этой песни, а в целом. Хотим поделиться с вами тем, что мы слушаем, что мы любим", — добавили музыкантов.

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2024" состоится уже 3 февраля. Сейчас же стало известно, кто претендует стать членом жюри конкурса.

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