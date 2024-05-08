"Евровидение-2024": участники второго полуфинала и их песни

Также предлагаем посмотреть, в каком порядке выступят конкурсанты.
Уже 9 мая в 22:00 начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".
Еврофанаты уже посмотрели выступления конкурсантов в первом полуфинале, в том числе Украины, и узнали имена десятки финалистов. В скором времени станут известны все страны, которые попадут в грандиозный финал и сразятся за хрустальный кубок.
Уже в четверг, 9 мая, на сцену в Мальме выйдут представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с участниками второго полуфинала и их песнями. Именно 10 стран попадут в грандиозный финал, где составят Украине конкуренцию.
1. Мальта: Сара Бонничи – Loop
2. Албания: Беса — Titan
3. Греция: Марина Сатти – Zari
4. Швейцария: Nemo – The Code
5. Чехия: Aiko – Pedestal
6.Австрия: Kaleen – We Will Rave
7. Дания: SABA — Sand
8. Армения: Ladaniva – Jako
9. Латвия: Dons – Hollow
10. Сан-Марино: Megara – "11:11"
11. Грузия: Нуца Бузаладзе — Firefighter
12. Бельгия: Mustii — Before the Party's Over
13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"
14. Израиль: Эден Голан – Hurricane
15. Норвегия: Gåte – Ulveham
16. Нидерланды: Йост Кляйн – Europapa
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику первого полуфинала. В нашем материале вы можете увидеть, чем удивляли участники и какие были их номера.
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