"Евровидение-2024": участники второго полуфинала и их песни

Уже 9 мая в 22:00 начнется второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Еврофанаты уже посмотрели выступления конкурсантов в первом полуфинале, в том числе Украины, и узнали имена десятки финалистов. В скором времени станут известны все страны, которые попадут в грандиозный финал и сразятся за хрустальный кубок.

Уже в четверг, 9 мая, на сцену в Мальме выйдут представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с участниками второго полуфинала и их песнями. Именно 10 стран попадут в грандиозный финал, где составят Украине конкуренцию.

1. Мальта: Сара Бонничи – Loop

2. Албания: Беса — Titan

3. Греция: Марина Сатти – Zari

4. Швейцария: Nemo – The Code

5. Чехия: Aiko – Pedestal

6.Австрия: Kaleen – We Will Rave

7. Дания: SABA — Sand

8. Армения: Ladaniva – Jako

9. Латвия: Dons – Hollow

10. Сан-Марино: Megara – "11:11"

11. Грузия: Нуца Бузаладзе — Firefighter

12. Бельгия: Mustii — Before the Party's Over

13. Эстония: 5MIINUST и Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

14. Израиль: Эден Голан – Hurricane

15. Норвегия: Gåte – Ulveham

16. Нидерланды: Йост Кляйн – Europapa

