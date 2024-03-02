Евровидение 2024: Украину с первого места в рейтинге букмекеров неожиданно сдвинула другая страна

Впервые Украину в рейтинге букмекеров, которые делают прогнозы на победителей "Евровидения-2024", сдвинула с первого места другая страна.

Так, первую строчку вместо alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria сейчас занимает представитель Хорватии, 28-летний певец Baby Lasagna. Его конкурсный зажигательный трек Rim Tim Tagi Dim настолько понравился еврофанам, что они вывели его в лидеры.

Еще несколько дней назад у представительниц Украины alyona alyona и Jerry Heil было 16% шансов на победу, а у участника от Хорватии – 12%. Теперь же на сайте Eurovision World представитель Хорватии и представительницы Украины сравнялись в процентах – 14%.

Рейтинг букмекеров относительно победителя "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Отметим, что украинское жюри в составе певицы Светланы Тарабаровой, исполнительного продюсера "Радіо Промінь" Максима Яковенко и главы делегации Украины на "Евровидении" Оксаны Скибинской помогло Хорватии определиться со своим представителем на музыкальном первенстве. Дело в том, что в стране существует специфическая система оценки участников: баллы от зрителей, хорватского и международного жюри объединяются.

Напомним, между тем вокруг "Евровидения-2024" разворачивается скандал. Так, представительницу Израиля Эден Голан могут дисквалифицировать из музыкального конкурса. В ее песне был найден политический подтекст.

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