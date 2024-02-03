Прямой эфир Нацотбора на "Евровидение-2024" впервые показывают в записи

Сегодня, 3 февраля, в Киеве начался финал нацотбора на "Евровидение-2024" и уже вскоре мы узнаем, кто представит Украину на конкурсе в Мальме.

Перед стартом трансляции в Сети стали обсуждать, что на самом деле прямой эфир был записан раньше и сейчас зрители видят запись, а не прямой эфир. Только что во время нацотбора ведущий Тимур Мирошниченко прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что учитывая военное положение в нашей стране, организаторы нацотбора приняли решение учесть все риски и записать концерт накануне нацотбора, 2 февраля:

"Все вы понимаете, что наша страна воюет, но благодаря силам безопасности и обороны нашей страны жизнь, в том числе культурная, продолжается. Но в то же время распланировать, быть уверенным, что все будет идти по графику, невозможно. Гарантировать безопасность большого количества людей, которые сосредоточены в одном месте, мы тоже не можем. Поэтому выступления наших конкурсантов и наших гостей, основная часть, мы ее записываем. Она идет в записи. В пятницу, 2 февраля, накануне трансляции. Но чтобы не потерять тот нерв и темп мы идем в режиме прямого эфира и вы завтра (3 февраля – прим.ред.) увидите это в режиме прямого эфира", — сказал Мирошниченко.

Руслана на нацотборе на "Евровидение-2024"

В то же время он добавил, что такой формат никак не влияет на процесс оценивания, на зрительское голосование и "уж точно не влияет на выбор победной песни".

"Зрительское голосование начнется непосредственно во время трансляции, а подведение итогов и оглашение результатов судейского и зрительского голосований будет транслироваться вживую, со специального укрытия, где никто и ничто не сможет нам помешать", — добавила ведущая нацотбора Юлия Санина.

Напомним, что сайт ТСН.ua ведет текстовый онлайн эфира нацотбора на "Евровидение-2024", за которым вы можете следить за ссылкой.

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