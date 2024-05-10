"Евровидение-2024": выступления второй десятки финалистов конкурса

Только что в Мальме, Швеция, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024", где телезрители определились с десяткой финалистов.

По результатам голосования в финал "Евровидения-2024" проходят: Латвия, Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция, Эстония, Швейцария, Грузия и Армения.

Уже 11 мая состоится грандиозный финал международного песенного конкурса, где своими выступлениями будут удивлять 26 стран-конкурсанток. В их числе и Украина, которую в этом году представляет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. Наши исполнительницы получили свою путевку в финал еще в первом полуфинале шоу. А пока вся страна в ожидании, кто же получит музыкальное первенство, редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить выступления десятки финалистов со второго полуфинала конкурса.

1. Нидерланды: Йост Кляйн – Europapa

2. Швейцария: Nemo – The Code

3. Греция: Марина Сатти – Zari

4. Израиль: Эден Голан – Hurricane

5. Армения: Ladaniva – Jako

6. Норвегия: Gåte – Ulveham

7. Грузия: Нуццо Бузаладе – Firefighter

8. Латвия: Dons – Hollow

9. Эстония: 5MIINUST и Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

10. Австрия: Kaleen – We Will Rave

К слову, 7 мая отгремел первый полуфинал "Евровидения-2024". Выступления первой десятки финалистов можно увидеть по ссылке.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала конкурса. В материале вы можете увидеть, какими песнями, скандалами и номерами участники "Евровидения-2024" удивляли зрителей.

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