"Евровидение-2025": букмекеры назвали вероятного победителя нацотбора

Уже завтра, 8 февраля, состоится Национальный отбор на "Евровидение-2025".

В этом году оргкомитет и украинцы отобрали 10 музыкантов, которые будут бороться за право представить Украину на международном конкурсе в швейцарском городе Базель. В Сети все артисты уже презентовали свои конкурсные композиции. Так что букмекеры сделали ставки на победителя.

Первое место на сайте eurovisionworld неизменно пророчат Маше Кондратенко с песней No Time to Cry. Ее шансы на победу в таблице составляют 37 процентов. Второй в букмекерской таблице стоит группа Ziferblat, которая представит песню Bird of Pray. А вот бронзу, по мнению букмекеров, сможет получить KHAYAT.

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025

Между тем, прогнозы сайта Favbet несколько отличаются. Компания опубликовала таблицу, где букмекеры победу отдают группе Ziferblat. После нее с небольшим отрывом второе место занимает Маша Кондратенко. А певица FIЇNKA замыкает круг лидеров – ей прогнозируют третье место с песней "Культура".

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала все о нацотборе на "Евровидение-2025" – где и во сколько смотреть, как и когда голосовать за фаворитов, о чем песни финалистов и кто будет в креслах жюри.

