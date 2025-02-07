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"Евровидение-2025": букмекеры назвали вероятного победителя нацотбора

"Евровидение-2025": букмекеры назвали вероятного победителя нацотбора

KHAYAT, группа Ziferblat, Маша Кондратенко.

Мнения еврофанов накануне шоу разделились.

Уже завтра, 8 февраля, состоится Национальный отбор на "Евровидение-2025".

В этом году оргкомитет и украинцы отобрали 10 музыкантов, которые будут бороться за право представить Украину на международном конкурсе в швейцарском городе Базель. В Сети все артисты уже презентовали свои конкурсные композиции. Так что букмекеры сделали ставки на победителя.

Первое место на сайте eurovisionworld неизменно пророчат Маше Кондратенко с песней No Time to Cry. Ее шансы на победу в таблице составляют 37 процентов. Второй в букмекерской таблице стоит группа Ziferblat, которая представит песню Bird of Pray. А вот бронзу, по мнению букмекеров, сможет получить KHAYAT.

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025 / ©
Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025

Между тем, прогнозы сайта Favbet несколько отличаются. Компания опубликовала таблицу, где букмекеры победу отдают группе Ziferblat. После нее с небольшим отрывом второе место занимает Маша Кондратенко. А певица FIЇNKA замыкает круг лидеров – ей прогнозируют третье место с песней "Культура".

Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025 / ©
Ставки букмекеров на победителя Нацотбора 2025

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала все о нацотборе на "Евровидение-2025" – где и во сколько смотреть, как и когда голосовать за фаворитов, о чем песни финалистов и кто будет в креслах жюри.

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