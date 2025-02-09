"Евровидение-2025": что известно о группе Ziferblat, которая представит Украину на конкурсе

8 февраля в прямом эфире был объявлен победитель Национального отбора на "Евровидение-2025".

В этом году от Украины на "Евровидении-2025" выступит группа Ziferblat. Их конкурсная песня Bird of Pray и номер набрали максимальное количество голосов от зрителей и почти сошлись с мнением жюри, которое присудило артистам девять баллов. В сумме во время нацотбора музыкальный коллектив заработал 19 баллов и занял первое место.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

К слову, группа Ziferblat сразу завоевала сердца еврофанов и стала одним из фаворитов на стриминговых платформах. Во время букмекерских прогнозов она всегда находилась в тройке лидеров.

Музыкальный коллектив из братьев-близнецов Даниила и Валентина Лещинских и Федора Ходакова сформировался в 2015 году. Правда, тогда в команде вместо Федора был другой музыкант. В обновленном составе они привыкли много экспериментировать и не быть заложниками одного жанра.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

О своем таланте на широкую общественность Ziferblat заявил в 2019 году во время участия в талант-шоу "X-Фактор". Впрочем, тогда одержать победу им не удалось. Несмотря на все, они продолжили стремительно развиваться в музыке и за свою карьеру выпустили два альбома. Второй был издан во время войны с названием "Перетворення", где с помощью творчества участники показали собственные метаморфозы. Популярные песни группы Ziferblat – "Диско-Фанко", "Для чого ти прийшла?", "Земля", "Вночі" и другие.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

В 2023 году артисты одержали победу в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки" музыкальной премии "Музвар".

Что касается "Евровидения", то и здесь участники коллектива продемонстрировали свою настойчивость. Дело в том, что свои силы на нацотборе группа Ziferblat испытывает уже в третий раз. Поэтому для еврофанов возвращение любимцев стало приятной новостью. Так, во время Нацотбора на Евровидение-2024 группа Ziferblat исполняла песню Place I Call Home на тему переселенцев. Но в тот раз ей немного не хватило удачи – музыканты заняли второе место, уступив победу alyona alyona & Jerry Heil. А еще раньше, в 2022 году, исполнители попали в лонглист Нацотбора, но в десятку финалистов так и не вошли.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Впрочем, после столь тернистого пути Ziferblat смело вернулся на Нацотбор в третий раз, чтобы довести дело до конца. И в результате их старания не были напрасны – после новой попытки они одержали желанную победу с песней Bird of Pray. Их конкурсный трек имеет достаточно глубокий смысл. В частности, рассказывает о тоске, боли потери и одновременно свободе и надежде, которая не угасает даже в самые темные времена.

И удастся ли группе Ziferblat победить на "Евровидении-2025" узнаем уже в мае. Музыкальный коллектив выступит 13 мая в первом полуфинале международного песенного конкурса в Базеле, Швейцария. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а грандиозный финал – 17 мая.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следила за ходом событий нацотбора на "Евровидение-2025". Предлагаем узнать, какие конфузы и сюрпризы произошли в прямом эфире конкурса по этой ссылке.

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