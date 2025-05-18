"Евровидение-2025": что известно о победителе конкурса – австрийском певце JJ

JJ – победитель Евровидения-2025 / © Associated Press

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Только что в Базеле, Швейцария, отгремел финал 69-го международного песенного конкурса "Евровидение-2025", где победу одержал представитель Австрии - 24-летний певец JJ с песней "Wasted Love".

JJ, настоящее имя которого Йоханнес Пич, родился 29 апреля 2001 года в Вене в семье австрийца и филиппинки. Часть детства он провел в Дубае, где впервые познакомился с поп-музыкой через караоке-вечеринки в кругу семьи, а также с оперой, которую слушал вместе с отцом. В 2016 году семья вернулась в Австрию, где Йоханнес продолжил музыкальное образование. Он учился в оперной школе Венской государственной оперы, а затем поступил в Университет музыки и исполнительского искусства в Вене, где изучал классическую музыку.

JJ (Йоганнес Пич)

JJ (Йоганнес Пич)

Карьера JJ началась с участия в музыкальных шоу. В 2020 году он принял участие в британском шоу "Голос", а уже в следующем году стал финалистом австрийского конкурса "Starmania". Способность совмещать оперный вокал с современной поп-музыкой – его фишка.

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В частности, это JJ и продемонстрировал в конкурсной песне "Wasted Love", с которой JJ выступил на "Евровидении". К слову, трек был создан в сотрудничестве с Teya (Теодора Шпирич) — представительницей Австрии на конкурсе 2023 года и композитором Томасом Тернером. Композиция сочетает элементы оперы и современного попа, рассказывая о боли безответной любви из-за морских метафор. Сценическое оформление, разработанное испанским режиссером Серхио Хаэном, включало в себя черно-белую палитру и кинематографические эффекты, подчеркивавшие эмоциональность выступления.

Победа JJ принесла Австрии третью в истории победу на "Евровидении" после триумфов Удо Юргенса в 1966 и Кончиты Вурст в 2014. Всего певец набрал 436 баллов, получив 258 от жюри и 178 от зрителей, опередив занявший второе место Израиль.

Однако не обошлось без скандалов. В марте 2025 года в интервью австрийскому агентству APA JJ признался, что вдохновляется творчеством российской оперной певицы Анны Нетребко, известной поддержкой кремлевского режима. Это вызвало волну возмущения в Сети, особенно учитывая геополитическую ситуацию и участие Украины в конкурсе. Несмотря на критику, JJ не комментировал ситуацию публично.

Скандал: JJ про Анну Нетребко

Тем не менее, следующее "Евровидение-2026" будет звучать уже в Австрии. А прямо сейчас предлагаем посмотреть самые интересные события "Евровидения-2025" в текстовой хронике.

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