"Евровидение-2025": Джамала в Базеле встретилась с группой Ziferblat и показалась с Кончитой Вурст

Джамала на "Евровидении-2025" / © instagram.com/jamalajaaa

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Певица Джамала приехала в Базель, Швейцария, где проходит международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

Победительница "Евровидения-2016" в фотоблоге рассказала о том, что посетила главное музыкальное событие по нескольким причинам. В частности, встретиться с представителями Украины на "Евровидении-2025" группой Ziferblat и поддержать их перед выступлением в гранд-финале. В солнечном Базеле музыканты тепло встретили артистку и обменялись объятиями на удачу.

Тем временем на платформах "Суспільного" Джамала сделала официальное заявление-обращение к нынешним украинским представителям и растрогала следующими словами: "Мой любимый Ziferblat, хочу пожелать вам, чтобы все у вас получилось, чтобы вы собрались и чувствовали нашу поддержку. Вы не сами, потому что с вами миллионы украинцев. Мы будем с вами на сцене вместе петь, поддерживать голосовые связи. Не бойтесь ничего! Успешного выступления! Люблю вас".

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Джамала и группа Ziferblat на Евровидении-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

К тому же певица рассекретила, что у нее была еще одна немаловажная миссия. По словам звезды, она уже выступила перед прошлогодними победителями "Евровидения" на закрытом мероприятии. В частности, в память об особом вечере сделала фото с одной из гостей, певицей Кончитой Вурст.

"Люблю, когда во время "Евровидения", кроме самого конкурса, проходят еще разные интересные параллельные мероприятия. Сегодня (17 мая – прим. ред.) пела для победителей "Евровидения" прошлых лет и гостей специального ивента. Говорили о музыке, трендах, Украине — ну, конечно же, и о Селин Дион", – поделилась эмоциями исполнительница.

Джамала и Кончита Вурст на Евровидении-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала на Евровидении-2025 / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Верка Сердючка также поддержала группу Ziferblat от Украины. Звезда сделала заявление прямо посреди своего заграничного тура и исполнила фрагмент конкурсной песни.