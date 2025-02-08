"Евровидение-2025": фаворитка Маша Кондратенко покорила эмоциональным выступлением на нацотборе

Пятой на сцене нацотбора на "Евровидении-2025" выступила певица Маша Кондратенко с песней No Time to Cry.

К слову, букмекеры и еврофаны прочат исполнительнице одно из первых мест. Между тем, Маша пыталась оправдать все ожидания и презентовала свой феерический номер. Она появилась в белом платье с разрезами и дополнила выступ мощными танцевальными элементами.

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

В частности, танцовщицы использовали во время эмоционального танца кукол, олицетворяющих украинских детей, растущих в Украине во время войны. К тому же конкурсная песня раскрывает "ненормальную нормальность", с которой каждый день сталкивается каждый украинец.

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Жюри одобрительно отреагировало на выступление Кондратенко. Джамала похвалила целостность номера, но призналась, что ей хотелось бы вокально доработать песню и добавить припеву красок. Танчинец назвал трек Маши "одним из сильнейших на нацотборе этого года", хотя также посоветовал "добавить уверенности".

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за нацотбором и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первыми сообщить, кто поедет на "Евровидение-2025".

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