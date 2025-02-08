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"Евровидение-2025": фаворитка Маша Кондратенко покорила эмоциональным выступлением на нацотборе

"Евровидение-2025": фаворитка Маша Кондратенко покорила эмоциональным выступлением на нацотборе

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Судьи прокомментировали вокал певицы, которой пророчат победу.

Пятой на сцене нацотбора на "Евровидении-2025" выступила певица Маша Кондратенко с песней No Time to Cry.

К слову, букмекеры и еврофаны прочат исполнительнице одно из первых мест. Между тем, Маша пыталась оправдать все ожидания и презентовала свой феерический номер. Она появилась в белом платье с разрезами и дополнила выступ мощными танцевальными элементами.

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на
Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

В частности, танцовщицы использовали во время эмоционального танца кукол, олицетворяющих украинских детей, растущих в Украине во время войны. К тому же конкурсная песня раскрывает "ненормальную нормальность", с которой каждый день сталкивается каждый украинец.

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на
Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"
Маша Кондратенко на сцене нацотбора на
Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Жюри одобрительно отреагировало на выступление Кондратенко. Джамала похвалила целостность номера, но призналась, что ей хотелось бы вокально доработать песню и добавить припеву красок. Танчинец назвал трек Маши "одним из сильнейших на нацотборе этого года", хотя также посоветовал "добавить уверенности".

Маша Кондратенко на сцене нацотбора на
Маша Кондратенко на сцене нацотбора на "Евровидение-2025"

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за нацотбором и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы первыми сообщить, кто поедет на "Евровидение-2025".

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