"Евровидение-2025": фавориты букмекеров показали голых мужчин в лесу и устроили пожар на сцене

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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На сцене "Евровидения-2025" в Базеле настоящий шквал энергии устроили представители Швеции - группа KAJ.

Так, их выступление с зажигательной песней Bara Bada Bastu, что в переводе со шведского — "Просто баня", стало одним из самых ярких моментов первого полуфинала "Евровидение-2025". Участники коллектива, известные своим юмором и театральностью, создали на сцене атмосферу настоящей сауны — с эффектом пара, полотенцами на теле коллектива и даже деревянными ярусными лавками, внезапно превращавшимися в платформы для зажигательного перформанса. Так что бешеный танцевальный драйв KAJ буквально "распарил" публику.

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Трек Швеции в этом году танцевальный, с этническими мотивами и электроникой, стал настоящим TikTok-феноменом еще до официального релиза. Неудивительно, что шведская группа - главный фаворит букмекеров на победу в конкурсе. Удастся ли ему пройти в гранд-финал станет известно уже после объявления результатов голосования.

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Напомним, перед фаворитами букмекеров на сцену вышли представители Украины группа Ziferblat с композицией Bird of Pray и довели до мурашек мощным вокалом, который передал всю боль украинцев во время войны.