"Евровидение-2025": фавориты букмекеров разорвали сцену конкурса и сорвали громкие овации

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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В гранд-финале музыкального конкурса "Евровидение-2025" уже выступил представитель Швеции – группа KAJ.

Музыканты вышли на арену Санкт-Якобсгалле под номером 23. Артистки исполнили композицию Bara Bada Bastu, которая уже успела завируситься в Сети и полюбиться еврофанатам. На сцене "Евровидения-2025" коллектив продемонстрировал культуру Швеции, из чего стало очевидно, что шведы полюбят ходить в баню.

Швеция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Кстати, Швеция остается неизменимым лидером в букмекерских прогнозах. Коллективу пророчат победу с вероятностью в 44 процента. Тем временем второе место, по мнению букмекеров, должна занять Австрия.

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Отметим, представитель Украины уже тоже выступил на сцене "Евровидения-2025". Группа Ziferblat продемонстрировала мощный номер. В конце выступления солист Даниил Лещинский произнес "Слава Украине!".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию "Евровидения-2025". Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе и первыми сообщим имя победителя.