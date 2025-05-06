"Евровидение-2025": где смотреть, участники и их песни и кому букмекеры прогнозируют победу

"Евровидение-2025"

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В скором времени в Швейцарии состоится главное музыкальное событие, которого еврофанаты с нетерпением ждали год, - "Евровидение-2025".

Участники уже постепенно съезжаются в Базель, где отгремит конкурс. Представители стран устраивают репетиции на арене Санкт-Якобсгалле, готовят конкурсные номера и усовершенствуют выступления.

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы первыми сообщим о самых интересных событиях на "Евровидении-2025" и имени победителя. Сейчас же предлагаем узнать, где и когда смотреть полуфиналы и финал конкурса, имена всех участников, а также букмекерские прогнозы.

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Группа Ziferblat / © instagram.com/eurovision

Где и когда состоится "Евровидение-2025"

Поскольку в прошлом году победу одержал представитель Швейцарии Nemo с песней The Code, то именно эта страна в этом году ответственна за организацию конкурса. "Евровидение-2025" состоится в Базеле. Место проведения – арена Санкт-Якобсгалле.

Первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится 13 мая. Там под номером пять выступит и украинский представитель – группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Второй полуфинал конкурса отгремит 15 мая, а грандфинал – 17. Там и выберут победителя 69-го по счету "Евровидения".

Группа Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

Участники "Евровидения-2025"

В этом году в конкурсе принимают участие 37 стран. На "Евровидение" возвращается Черногория. До этого страна два года подряд отказывалась от участия. А вот Молдова сначала согласовала свою поездку в Базель, но в конце концов изменила решение после проведения отбора. Страна объяснила это тем, что хочет усовершенствовать избрание представителя.

Также Европейский языковой союз (EBU) отстранил от участия в "Евровидении" Россию. Это решение связано с вторжением страны-агрессора на территорию Украины. Россия уже четвертый год подряд не участвует в конкурсе.

Кроме того, от "Евровидения" отстранена и Беларусь. Еще в 2021 году белорусам запретили участие из-за нарушений в стране прав человека. Сначала отстранение было введено на три года, но когда прошло время, то EBU продлила запрет на бессрочный срок.

Ведущие конкурса

В этом году "Евровидение" доверили вести тройке ведущих. Зрителей будут развлекать певица Сандра Штудер, телеведущая Мишель Гунцикер и юморист Хазел Брюггер. Все они швейцарки.

Ведущие "Евровидения-2025" / © instagram.com/eurovision

Кстати, в свое время, а именно в 1991 году, Сандра Штудер принимала участие в "Евровидении". Она сражалась за победу с песней Canzone Per Te и привезла Швейцарии пятое место.

Украина на "Евровидении-2025"

В этом году страну будет представлять группа Ziferblat. Коллектив состоит из солиста Даниила Лещинского, гитариста Валентина Лещинского и барабанщика Федора Ходакова. Именно Ziferblat удалось на нацотборе покорить зрителей и судей и завоевать первое место. Кстати, в прошлом году они тоже боролись за право поехать на "Евровидение" с песней Place I Call Home. Однако тогда группа заняла второе место и уступила дуэту alyona alyona и Jerry Heil.

Ziferblat не оставил попыток поехать на конкурс и в этом году удача улыбнулась им. Артисты будут бороться за победу с песней Bird of Pray, которая исполняется на двух языках – украинском и английском. Композиция группы посвящена надежде и тому, что после темных времен всегда наступают светлые.

Группа Ziferblat на нацотборе на "Евровидение-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Выступления стран в полуфиналах и песни участников

Группа Ziferblat будет бороться за право попасть в финал 13 мая. По результатам жеребьевки Украина попала в первый полуфинал. Музыканты выйдут на сцену "Евровидения" пятыми.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Исландия: Væb – RÓA Польша: Юстина Стечковская – GAJA Словения: Клемен - How Much Time Do We Have Left Эстония: Томми Кэш - Espresso Macchiato Украина: Ziferblat - Bird of Pray Швеция: KAJ - Bara bada bastu Португалия: Napa – Deslocado Норвегия: Кайл Алессандро – Lighter Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights Азербайджан: Mamagama - Run With U Сан-Марино: Габри Понте – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm Нидерланды: Клод – C'est La Vie Хорватия: Марко Бошняк – Poison Cake Кипр: Theo Evan – Shh

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Австралия: Go-Jo – Milkshake Man Черногория: Нина Жижич – Dobrodošli Ирландия: Эмми - Laika Party Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi Армения: Parg﻿ – SURVIVOR Австрия: JJ - Wasted Love Греция: Клавдия – Asteromata Литва: Katarsis - Tavo akys Мальта: Мириана Конте – SERVING Грузия: Мариам Шенгелия – Freedom Дания: Сиссал – Hallucination Чехия: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son Израиль: Юваль Рафаэль - New Day Will Rise Сербия: Принц – Mila Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME

Прогнозы букмекеров

На официальном сайте "Евровидения" ежедневно обновляется букмекерский прогноз. Пока что бесспорным лидером является Швеция. Страну в этом году представляет группа KAJ с песней Bara bada bastu. Шведам предрекают победу с вероятностью в 36 процентов.

Что касается Украины, то букмекеры убеждены, что группа Ziferblat в финале окажется, но займет там 13-е место.

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025" / © eurovisionworld.com

Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который ни на что не влияет и постоянно меняется. В частности, после показа первой репетиции ставки будут другими. Кроме того, букмекерский прогноз тоже не всегда сбывается. К примеру, победителю 2024 года пророчили лишь пятое место, но Nemo завоевал первое.

Где смотреть полуфиналы и финал "Евровидения-2025"

Конкурс будет традиционно транслироваться на телеканале "Суспільне Культура". Также "Евровидение" можно будет посмотреть на сайте eurovision.ua, на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспільного".

Отметим, редакция сайта ТСН.ua традиционно будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, а также вести текстовую онлайн-трансляцию. Мы первым сообщим имя победителя конкурса. Не пропустите главное музыкальное событие года и смотрите "Евровидение-2025" вместе с нами!