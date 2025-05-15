"Евровидение-2025": Грецию заподозрили в плагиате конкурсного номера Украины

Греция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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На международном песенном конкурсе "Евровидении-2025" одну из стран заподозрили в плагиате конкурсного номера Украины.

Речь идет о Греции. Страну в этом году представляет певица Клавдия с песней Asteromata. Из реквизитов у артистки была скала, на которой она пела, а позади нее на экране транслировалось огненное шоу.

Греция на "Евровидении-2025"

Еврофанаты, конечно, оценили выступление Клавдии. Впрочем, многим пользователям это напомнило прошлогоднее выступление Украины. В 2024 году от страны на конкурсе выступал дуэт певиц alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Украинцы тоже использовали скалу, а также транслировали похожее шоу. Более того, в Сети говорят, что даже наряды и движения Клавдии похожи на то, что было в прошлом году в Украине.

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Греция в этом году на "Евровидении" и Украине в прошлом году

Один в один совсем!

Там еще и океан был, как у Jerry Heil в начале!

Похоже, решили вдохновиться и как-то немного переборщили!

Напомним, редакция сайта ТСН.ua в это время ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе. Смотрите "Евровидение-2025" вместе с нами и первыми узнавайте о самых интересных событиях, которые происходят на музыкальной гонке.