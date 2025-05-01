"Евровидение-2025": группа Ziferblat поехала на конкурс в Швейцарию

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", отправилась в Швейцарию.

Музыканты поехали на специальном поезде Eurovision Express, к слову, именно эти слова традиционно светились на табло. На вокзале артистов провожали с флагами Украины и включали их песню Bird of Pray.

Группа Ziferblat поехала на "Евровидение-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Традиционно перед тем, как Ziferblat отправился в швейцарский город Базель, артисты провели пресс-конференцию в холле железнодорожного вокзала. Музыканты еще раз напомнили, что едут на "Евровидение" с важной миссией. Ziferblat вместе с благотворительным фондом Сергея Притулы собирает средства на разминирование Украины. Цель — 4 миллиона гривен.

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Группа Ziferblat поехала на "Евровидение-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

"Будем непременно напоминать о нашей миссии! Одна из основных целей нашей поездки в Европу в этом году — сбор на разминирование украинских территорий", — делятся артисты.

Группа Ziferblat поехала на "Евровидение-2025" / © instagram.com/ziferblat_band

Отметим, "Евровидение-2025" состоится в швейцарском городе Базель. Сначала отгремят полуфиналы — 13 и 15 мая, а затем сам финал — 17 мая. Украинцы представят свой номер в первом полуфинале. Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Евровидении" и первой сообщит самые интересные моменты.

Кстати, недавно стало известно, кто в финале конкурса будет объявлять баллы от Украины. Эту миссию поручили известной певице, которая ранее тоже участвовала в "Евровидении".