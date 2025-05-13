ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": Исландия в космических образах зажгла на открытии первого полуфинала

Исландский дуэт VÆB открыл первый полуфинал "Евровидения-2025" песней "Róa".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Исландия на "Евровидении-2025"

Исландия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Прямо сейчас в первом полуфинале "Евровидение-2025" на сцене в Базеле выступил представитель Исландии - дуэт VÆB с композицией "Róa".

Музыканты вышли на сцену первыми и покорили ритмом и танцами еврофанов. Их композиция, выполненная на исландском языке, рассказывает метафорическую историю о построении лодки и путешествии в поисках лучшего места, символизируя стремление к свободе и преодолению трудностей.

К тому же сам дуэт ошеломляет своим видом. VÆB появились в космических костюмах из металлизированной ткани, которые переливались в лучах софитов, и черные очки. Во время выступления зрители созерцали световые эффекты и пиротехнику, подчеркивающие атмосферу морского путешествия. Тем самым раскачали публику.

/ © eurovision.tv

© eurovision.tv

Хотя букмекеры пока не считают Исландию фаворитом конкурса, выступление VÆB привлекло внимание зрителей своей искренностью и эмоциональностью. И настроило еврофанов на яркое шоу впереди. Удастся ли им попасть в гранд-финал – узнаем уже скоро.

А пока сайт ТСН.ua ведет текстовую трансляцию и рассказывает о самых ярких моментах конкурса и какие сюрпризы подготовили.

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie