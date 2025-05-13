"Евровидение-2025": Исландия в космических образах зажгла на открытии первого полуфинала

Исландия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Прямо сейчас в первом полуфинале "Евровидение-2025" на сцене в Базеле выступил представитель Исландии - дуэт VÆB с композицией "Róa".

Музыканты вышли на сцену первыми и покорили ритмом и танцами еврофанов. Их композиция, выполненная на исландском языке, рассказывает метафорическую историю о построении лодки и путешествии в поисках лучшего места, символизируя стремление к свободе и преодолению трудностей.

К тому же сам дуэт ошеломляет своим видом. VÆB появились в космических костюмах из металлизированной ткани, которые переливались в лучах софитов, и черные очки. Во время выступления зрители созерцали световые эффекты и пиротехнику, подчеркивающие атмосферу морского путешествия. Тем самым раскачали публику.

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Хотя букмекеры пока не считают Исландию фаворитом конкурса, выступление VÆB привлекло внимание зрителей своей искренностью и эмоциональностью. И настроило еврофанов на яркое шоу впереди. Удастся ли им попасть в гранд-финал – узнаем уже скоро.

А пока сайт ТСН.ua ведет текстовую трансляцию и рассказывает о самых ярких моментах конкурса и какие сюрпризы подготовили.