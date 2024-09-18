"Евровидение-2025": известная певица с мощной песней подала заявку на участие в нацотборе

Артистка говорит, что подготовила к конкурсу мощную песню.

Лишь вчера, 17 сентября, начался прием заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2025", а известная певица уже подала свою кандидатуру.

Попробовать свои силы в нацотборе хочет исполнительница СолоХа. Артистка пока что не может показать композицию, с которой будет пытаться выбороть право представлять Украину на международном песенном конкурсе.

СолоХа говорит, что тщательно готовилась, провела много репетиций и времени в студии звукозаписи. Артистка обещает, что композиция у нее действительно мощная.

СолоХа подала заявку на участие в нацотборе на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/soloha_official

"Сегодня (17 сентября – прим. ред.) первый день подачи заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение". Я уже подала эту заявку! Многого репетиции и времени в студии звукозаписи родили очень мощную песню, которую, я очень надеюсь, вы все в скором времени услышите и полюбите", — поделилась артистка.

Отметим, прием заявок на участие в нацотборе будет продолжаться до 10 ноября включительно. Имена финалистов организаторы конкурса объявят до 20 декабря, а до 17 января зрители будут выбирать последнего конкурсанта. Нацотбор планируется провести в феврале 2025 года.

Напомним, в этом году изменился музыкальный продюсер нацотбора на "Евровидение". Исполнителя Дмитрия Шурова заменила известная певица.

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