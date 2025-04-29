"Евровидение-2025": известная певица будет объявлять баллы на конкурсе от Украины

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

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Наконец-то стало известно, кто будет объявлять баллы от Украины на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2025", который состоится в швейцарском городе Базель.

"Сусаільне" наконец-то определилось со спикером. Ею стала певица Jerry Heil, которая в прошлом году представляла Украину на конкурсе в дуэте с рэпершей alyona alyona. Они боролись за победой с песней Teresa & Maria и заняли в финале третье место. Именно Jerry Heil доверили важную миссию. В финале "Евровидения-2025", который состоится уже 17 мая в Базеле, артистка раскроет интригу, кому же украинские судьи отдали 12 баллов.

"Спикером Украины на "Евровидении-2025" станет Jerry Heil! Певица, автор песен, участница "Евровидения-2024" и член Академии GRAMMY объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле", - говорится в сообщении.

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Jerry Heil стала спикером "Евровидения-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

К слову, не зря Jerry Heil интриговала, что вернется на "Евровидение", ведь именно так и произошло. Правда, теперь артистка не в роли участницы, а спикера.

Отметим, в скором времени уже состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2025" - событие, которого еврофанаты ждали с нетерпением в течение года. Первый полуфинал, где выступят украинцы, будут транслировать 13 мая. Украину в этом году представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Кстати, недавно певица Джамала неожиданно заявила, что поедет на "Евровидение-2025". Артистка заинтриговала своей ролью на конкурсе.