"Евровидение-2025": Jerry Heil вернулась на сцену конкурса и покорила легендарным хитом

Jerry Heil на "Евровидении-2025"

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Во время первого полуфинала "Евровидение-2025" в Базеле украинская певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, вернулась на сцену конкурса как почетная гостья.

Так, вместе с тремя другими участниками "Евровидения" прошлого года - Marina Satti (Греция), Iolanda (Португалия) и Silvester Belt (Литва) - она исполнила легендарную песню Селин Дион "Ne partez pas sans moi", которая принесла Швейцарии победу в 1988 году.

Jerry Heil на "Евровидении-2025"

Перед чувственным выступлением четырех артистов Селин Дион обратилась к публике с большого экрана на сцене. В своем записанном видеообращении она сделала эмоциональное заявление, выразив радость по поводу того, что Швейцария снова принимает конкурс: "Когда я выиграла "Евровидение" от Швейцарии в 1988 году, это коренным образом изменило мою жизнь. Я очень благодарна тем, кто меня поддерживает. И сейчас 37 лет спустя так трогательно видеть как Швейцария принимает у себя конкурс снова. Спасибо за вашу любовь. Это особое место для меня, ведь именно здесь я почувствовала невероятную поддержку и причастность к чему-то чрезвычайному".

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Селин Дион

Напомним, в 2024 году Jerry Heil вместе с alyona alyona представили Украину на "Евровидении" с песней "Teresa & Maria", заняв третье место. Их выступление было посвящено силе украинских женщин и стало символом стойкости нации.

Возвращение Jerry Heil на сцену "Евровидения" стало ярким моментом шоу, а ее исполнение трибьюта Селин Дион вызвало шквал аплодисментов в зале и восхищение зрителей.

Тем временем сайт ТСН.ua вел текстовую трансляцию, где рассказал о самых интересных моментах шоу и кто попал в гранд-финал "Евровидения-2025".