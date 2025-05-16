"Евровидение-2025": как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов и на каком месте Украина

Группа Ziferblat / © eurovision.tv

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Уже на этой неделе, в субботу 17 мая, отгремит главное музыкальное событие года – гранд-финал "Евровидения-2025".

Поэтому позади уже два полуфинала, где выступили все страны-участницы. Так, в финале оказалось 26 музыкантов из разных стран Европы. В частности, сражаться за главный приз будет и Украина. Но пока все участники набираются силы перед гранд-финалом, букмекеры определяют своих фаворитов.

Однозначно таблица с прогнозами изменилась после двух полуфиналов. В частности, тройкой лидеров на сегодняшний день являются Швеция, Австрия и Франция. Победу букмекеры с вероятностью в 40% отдают KAJ и их вирусной песне "Bara bada bastu".

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Таблица букмекеров перед финалом "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

На четвертой строчке оказываются Нидерланды, а за ними – Финляндия с небольшим разрывом. А вот шестое место, вопреки многочисленным скандалам, получает израильская представительница Юваль Рафаэль. На седьмое место опустился Томми Кэш и его вирусное "Espresso macchiato". Нынешнюю страну-хозяина Швейцарию букмекеры разместили на восьмой позиции, а Мальту – девятой.

Остальные страны имеют 1% вероятности победить или ниже. Пока что украинской группе Ziferblat букмекеры прочат 13-е место. Впрочем, не стоит отчаиваться. Это всего лишь прогнозы, способные меняться в зависимости от многих факторов, ведь впереди еще одно выступление наших представителей в гранд-финале. Между тем, самая неприятная ситуация в Армении — ей прочат последнее 26-е место.

Напомним, уже завтра, 17 мая, в 22:00 состоится финал "Евровидения-2025". Во время прямого эфира мы будем следить за ходом событий и первыми сообщим победителю конкурса. А пока предлагаем посмотреть на яркие фото со второго полуфинала и узнать самые интересные подробности.