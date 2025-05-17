"Евровидение-2025": как проголосовать за Украину и своих фаворитов в финале конкурса

Группа "Ziferblat" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Реклама

Сегодня, 17 мая, будет определен победитель "Евровидения-2025". В 22:00 на Украине начнется гранд-финал международного песенного конкурса в Базеле, Швейцария.

За звание лучших сразятся представители из 37 стран. В частности, в список счастливчиков попала и Украина, которую в этом году представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Традиционно победитель "Евровидения-2025" будет определять голосование не только судей из разных стран-участниц, но и зрителей. Предлагаем ознакомиться со всеми правилами голосования в финале.

В решающем шоу "Евровидения-2025" имеют право голоса все 37 стран-участниц конкурса. Зрители из Украины смогут выбрать своего фаворита двумя способами: через специальную онлайн-платформу esc.vote или отправив SMS на номер 7576, указав порядковый номер участника на сцене от 01 до 26 - его будут демонстрировать на экране во время выступления конкурсанта. Стоимость одного сообщения - 8,50 грн.

Реклама

Как проголосовать за Ziferblat на Евровидении-2025 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Однако важное правило остается неизменным: голосовать за представителя своей страны нельзя. Так что украинцы не смогут поддержать группу Ziferblat голосом из Украины, используя наших мобильных операторов. Однако сделать это смогут наши соотечественники за границей.

Украинцы за рубежом могут поддержать Ziferblat, следуя инструкциям, размещенным на официальных страницах "Евровидения" и в соцсетях. Также соответствующая инструкция с контактами указана на изображении ниже:

Как проголосовать за Ziferblat в финале Евровидения-2025 / © instagram.com/suspilne.eurovision

Кроме того, организаторы снова ввели опцию для зрителей из стран, не участвующих в конкурсе. Они смогут проголосовать за любимую песню за 24 часа до начала финала, воспользовавшись платформой esc.vote. Для этого достаточно перейти на сайт, выбрать страну из списка, подтвердить вход и отдать голос.

Напомним, организаторы "Евровидения-2025" уже определили порядок выступлений всех участников в финале.

Реклама