"Евровидение-2025": как украинцам проголосовать за Ziferblat и своих фаворитов в первом полуфинале

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

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К первому полуфиналу "Евровидения-2025", где на арену Санкт-Якобсгалле выйдет и представитель Украины, остались считанные часы.

Сейчас участники активно готовятся, чтобы достойно выступить на сцене и получить билет в грандфинал. Во вторник, 13 мая, свои конкурсы номера продемонстрируют следующие страны: Исландия, Польша, Словения, Эстония, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Азербайджан, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия и Кипр.

Редакция ТСН.ua предлагает узнать, как проголосовать в первом полуфинале. За Ziferblat смогут отдать голос только те украинцы, которые находятся за границей. Кроме того, отправлять SMS можно только из тех стран, которые участвуют в первом полуфинале, а также Испании, Италии и Швейцарии. Свой голос можно также отдать на сайте esc.vote.

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Предлагаем узнать, как проголосовать за Ziferblat в первом полуфинале / © instagram.com/ziferblat_band

Украинцы же, которые не находятся за границей, могут отдавать голос за своего фаворита в первом полуфинале. Для этого необходимо отправить SMS по номеру 7576 и указать участника от 1 до 15. В Украине голосовать за своего участника нельзя.

Отметим, уже в 22.00 начнется первый полуфинал "Евровидения-2025". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первой сообщит, кто попал в десятку финалистов. Сейчас же предлагаем узнать, где смотреть конкурс, имена всех участников и букмекерские ставки.