"Евровидение-2025": где и когда состоится песенный конкурс

Страна-победитель "Евровидения-2024" Швейцария официально объявила город, в котором они проведут следующий международный песенный конкурс.

Так, "Евровидение-2025" состоится в Базеле, Швейцария. Об этом сообщили в соцсетях на официальных страницах конкурса. За музыкальное первенство страны-конкурсанты сразятся 13, 15 и 17 мая 2025 года. Также известно, что выступления пройдут на многофункциональной арене St. Jakobshalle. Локация может разместить до 16 тысяч зрителей в зале.

Евровидение-2025 / Фото: facebook.com/EBU

Как известно, раньше за право принимать песенный конкурс в следующем году боролись два швейцарских города — Базель и Женева. В результате, швейцарский вещатель SRG, учитывая ряд критериев, остановился на первом городе Базеле, который является третьим по величине городом в Швейцарии.

Напомним, недавно международный песенный конкурс "Евровидение-2025" был под угрозой отмены. Так, говорили, что федерально-демократический союз намеревался устроить референдум, чтобы Швейцария не выделяла средства на проведение грандиозного события.

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