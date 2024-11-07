"Евровидение-2025": когда состоится нацотбор и сколько средств потратят на его организацию

Стало известно, когда состоится Национальный отбор на "Евровидение-2025", где определят участника, который будет представлять Украину на конкурсе.

"Суспильное", которое является организатором шоу, опубликовало проект. Согласно данным, финал Национального отбора запланирован на 8 февраля 2025 год. Кроме того, стала известна сумма, которую планируется потратить на организацию мероприятия. В проекте "Суспильного" говорится, что предельный лимит затрат на услуги по созданию телеверсии нацотбора – это 10 миллионов 500 тысяч гривен.

Нацотбор на "Евровидение-2025" / Фото: eurovision.ua

Отметим, что в Украине продолжается прием заявок на участие в песенном конкурсе. До 10 ноября желающие могут отправить организаторам свою конкурсную песню. Затем отберут 9 финалистов, имена которых объявят до 20 ноября. Тем временем 10 участника путем голосования выберут зрители. Полный список финалистов нацотбора будет оглашен до 17 января.

Напомним, в этом году сменили продюсера конкурса. Ответственную миссию доверили певице Тине Кароль, которая в 2006 году представляла Украину на конкурсе и заняла седьмое место. Однако прошлогодний участник нацотбора DREVO возмутился тем, что исполнительница стала продюсером. Он объяснил, почему против этого.

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