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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
357
Время на прочтение
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"Евровидение-2025": когда в финале конкурса выступит Ziferblat и что такое "выбор продюсера"

После первого полуфинала состоялась жеребьевка, где определились с тем, в каких частях финала будут выступать страны дальше.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ziferblat

Ziferblat / © eurovision.tv

В швейцарском городе Базель во вторник, 13 мая, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025".

Наконец-то объявили имена первой десятки финалистов международного песенного конкурса. Украинцам в этом дело успели потрепать нервы. Группа Ziferblat прошла в гранд-финал, но ее объявили последней. Следует отметить, что финалистов объявляют в произвольном порядке, а не по количеству набранных голосов.

После первого полуфинала традиционно прошла жеребьевка, где определили, когда в финале будут выступать страны. Украина выйдет на сцену в первой части гранд-финала "Евровидения-2025". Вместе с Ziferblat там оказались представители Исландии и Испании.

Результаты жеребьевки на выступления стран в финале "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

Результаты жеребьевки на выступления стран в финале "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

Во вторую часть финала попали Швейцария, Португалия и Албания. А вот остальные финалисты, среди которых Эстония, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино и Швеция, оказались в категории "продюсерский выбор". Это нововведение было введено в прошлом году. То есть, именно продюсер "Евровидения" будет выбирать, в какой части и под каким номером в финале выступит страна. Это делается для того, чтобы "Евровидение-2025" стало более интересным и динамичным.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua традиционно тщательно следила за ходом событий на "Евровидении". Участники в этом году были сдержанными, однако без ярких выступлений не обошлось. Предлагаем посмотреть, каким был первый полуфинал.

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Дата публикации
Количество просмотров
357
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