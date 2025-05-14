"Евровидение-2025": когда в финале конкурса выступит Ziferblat и что такое "выбор продюсера"

Ziferblat / © eurovision.tv

Реклама

В швейцарском городе Базель во вторник, 13 мая, отгремел первый полуфинал "Евровидения-2025".

Наконец-то объявили имена первой десятки финалистов международного песенного конкурса. Украинцам в этом дело успели потрепать нервы. Группа Ziferblat прошла в гранд-финал, но ее объявили последней. Следует отметить, что финалистов объявляют в произвольном порядке, а не по количеству набранных голосов.

После первого полуфинала традиционно прошла жеребьевка, где определили, когда в финале будут выступать страны. Украина выйдет на сцену в первой части гранд-финала "Евровидения-2025". Вместе с Ziferblat там оказались представители Исландии и Испании.

Реклама

Результаты жеребьевки на выступления стран в финале "Евровидения-2025" / © eurovisionworld.com

Во вторую часть финала попали Швейцария, Португалия и Албания. А вот остальные финалисты, среди которых Эстония, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино и Швеция, оказались в категории "продюсерский выбор". Это нововведение было введено в прошлом году. То есть, именно продюсер "Евровидения" будет выбирать, в какой части и под каким номером в финале выступит страна. Это делается для того, чтобы "Евровидение-2025" стало более интересным и динамичным.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua традиционно тщательно следила за ходом событий на "Евровидении". Участники в этом году были сдержанными, однако без ярких выступлений не обошлось. Предлагаем посмотреть, каким был первый полуфинал.