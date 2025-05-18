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"Евровидение-2025": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и Ziferblat в финале
Представитель Украины занял на "Евровидении" 9 место.
В швейцарском городе Базель отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2025", где победу одержала Австрия.
От Украины на арене Санкт-Якобсгалле в этом году выступала группа Ziferblat, в состав которой входит солист Даниил Лещинский, гитарист Валентин Лещинский и барабанщик Федор Ходаков. В 2025 году профессиональное жюри было не слишком щедрым на балы для Украины. Ziferblat в финале "Евровидения-2025" не получил ни одной 12. Наивысшим же баллом стала 8 - от Азербайджана и Португалии. В целом Украина получила от судей 60 баллов.
А вот зрители были более щедрыми. 12 баллов по результатам зрительского голосования группа Ziferblat получила от Польши, Чехии и Израиля, а также 10 от Грузии, Португалии и Испании.
В сумме Украина собрала 218 баллов. Группа Ziferblat в гранд-финале "Евровидения-2025" заняла 9 место.
Тем временем победительницей 69-го по счету песенного конкурса стала Австрия. Хрустальный кубок завоевал певец JJ с песней Wasted Love. Предлагаем узнать все, что известно о победителе "Евровидения-2025".