"Евровидение-2025": кто стал жюри от Украины и какая страна получила от них больше всего баллов

Национальное жюри от Украины на "Евровидении-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Наконец стало известно, кто в этом году вошел в состав национального жюри "Евровидение-2025" от Украины и кому был отдан самый высокий балл.

В этот раз состав жюри был сформирован Общественным вещателем после народного голосования в "Дії" из числа известных деятелей культуры, шоу-бизнеса и медиа. В пятерку экспертов вошли известные артисты, хореографы и продюсеры, имеющие значительный опыт в своих отраслях.

Так, в Суспільному сообщили, что в состав национального жюри вошли: певец MELÓVIN, музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой), хореограф и танцовщица Елена Шоптенко, певица Tayanna, а также медиа-менеджер и продюсер Нателла Чхартишвили-Зацаринна.

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По правилам международного конкурса, члены жюри накануне финала оценили выступления всех участников, кроме представителя Украины, честно и беспристрастно, выставив каждому свои оценки. А уже в прямом эфире результаты голосования объявила певица Jerry Heil, которая в прошлом году представляла Украину в дуэте из alyona alyona.

Jerry Heil на "Евровидении-2025" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Таак, самую высокую оценку — 12 баллов — украинское жюри в этом году присудило Германии, представитель которой приятно поразил наших экспертов своим выступлением.

Сайт ТСН.ua также предлагает ознакомиться с полным результатом голосования и узнать, на какой позиции оказались Украина и сколько баллов мы получили по сравнению с другими конкурсантами.