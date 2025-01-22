"Евровидение-2025": Молдова отказалась от участия в конкурсе и назвала причину

В стране должен был состояться отбор, однако его отменили.

Молдова отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2025".

Соответствующее решение объявили директор Moldova 1 Корнелиу Дурнеску и глава делегации страны Даниэла Круду в прямом эфире Teleradio Moldova. Отмечается, что Молдова в этом году не будет участвовать в "Евровидении" "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем".

Кстати, страна проводила отборы на конкурс и даже определилась с 12 финалистами. Окончательно представителя в Молдове должны были выбрать 22 февраля. Однако страна все же отказалась от участия в "Евровидении-2025", чтобы реформировать национальный отбор на конкурс и усовершенствовать его.

Молдова отказалась от участия в "Евровидении-2025"

"Это решение было сложным, но необходимым в нынешних условиях. Национальный отбор в этом году выявил ряд проблем, в том числе снижение интереса аудитории", — говорится в сообщении.

Поэтому в этом году в "Евровидении" примут участие 37 стран. Уже в мае участники соберутся в Базеле, где сразятся за первое место в музыкальном конкурсе. А пока что букмекеры обнародовали первые ставки на победителя. Предлагаем узнать, какое место пророчат Украине.

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