"Евровидение-2025": началось голосование за 10 финалиста нацотбора

В "Дії" началось голосование за 10-го финалисте Национального отбора на "Евровидение-2025".

Всего 10 артистов, которые не попали в лонглист, претендуют принять участие в песенном конкурсе и завоевать право представлять Украину на международной арене. Чтобы проголосовать, достаточно зайти в "Дію", выбрать раздел "Сервіси", после чего "Опитування", найти в списке своего фаворита и отдать за него голос.

В частности, девятка финалистов нацотбора была объявлена еще в декабре. 10-го участника конкурса выберут 17 января в 10:00.

Тем временем, претенденты на участие в Национальном отборе уже представили свои конкурсные песни. Предлагаем перед голосованием с ними ознакомиться:

ENLEO – SUPERNOVA

﻿﻿﻿МУАЯД — AMNESIA

﻿﻿﻿BRYKULETS – "Кришталі"

﻿﻿﻿Ranrawi — Anymore

﻿﻿﻿GRISANA — Kohoney

﻿﻿﻿Слушай Сашу – "Живи"

﻿﻿﻿MON FIA — Dive Inside

﻿﻿﻿YAGODY – "БрамаЯ"

﻿﻿﻿Starykova Hrystyna – Rise

﻿﻿﻿﻿FIiNKA – "Культура"

Напомним, Национальный отбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. За победу сразятся 10 артистов, последнего из которых выберут путем голосования. Конкурс еще не успел состояться, а вокруг него разгорелись скандалы. Один из претендентов на участие в нацотборе ENLEO признался в прослушивании российских песен. Недавно артист объяснил, почему во время войны слушает треки россиян.

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