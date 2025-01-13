"Евровидение-2025": началось голосование за 10 финалиста нацотбора

Претенденты на участие в песенном конкурсе представили свои песни.
В "Дії" началось голосование за 10-го финалисте Национального отбора на "Евровидение-2025".
Всего 10 артистов, которые не попали в лонглист, претендуют принять участие в песенном конкурсе и завоевать право представлять Украину на международной арене. Чтобы проголосовать, достаточно зайти в "Дію", выбрать раздел "Сервіси", после чего "Опитування", найти в списке своего фаворита и отдать за него голос.
В частности, девятка финалистов нацотбора была объявлена еще в декабре. 10-го участника конкурса выберут 17 января в 10:00.
Тем временем, претенденты на участие в Национальном отборе уже представили свои конкурсные песни. Предлагаем перед голосованием с ними ознакомиться:
ENLEO – SUPERNOVA
МУАЯД — AMNESIA
BRYKULETS – "Кришталі"
Ranrawi — Anymore
GRISANA — Kohoney
Слушай Сашу – "Живи"
MON FIA — Dive Inside
YAGODY – "БрамаЯ"
Starykova Hrystyna – Rise
FIiNKA – "Культура"
Напомним, Национальный отбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. За победу сразятся 10 артистов, последнего из которых выберут путем голосования. Конкурс еще не успел состояться, а вокруг него разгорелись скандалы. Один из претендентов на участие в нацотборе ENLEO признался в прослушивании российских песен. Недавно артист объяснил, почему во время войны слушает треки россиян.
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