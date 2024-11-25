"Евровидение-2025" оказалось под угрозой срыва: будут ли проводить в Швейцарии конкурс

В стране выступали против организации музыкальной гонки.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2025" оказался под угрозой срыва.
К слову, в мае следующего года музыкальная гонка должна состояться в Швейцарии, ведь представитель именно этой страны завоевал первое место в Мальме. Организаторы уже даже выбрали место проведения шоу – Базель. Однако "Евровидение-2025" оказалось под угрозой срыва.
Дело в том, что ультраконсервативная христианская партия "Федеральный демократический союз Швейцарии" выступила против выделения средств для проведения конкурса и инициировала референдум, чтобы его вообще отменить.
Наконец, 24 ноября состоялось голосование, согласно результатам которого в Базеле организуют "Евровидение-2025" и все необходимые для шоу мероприятия. Страна выделяет на это почти 40 миллионов долларов, в то же время планирует заработать благодаря конкурсу около 67 миллионов долларов, пишет DW.
К слову, если бы не удалось набрать достаточное количество голосов за проведение "Евровидения-2025", то шоу все же состоялось бы, но в значительно меньших масштабах.
Напомним, недавно отгремел международный конкурс "Детское Евровидение-2024". Уже известно кто победил и какое место заняла Украина.
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