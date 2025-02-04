"Евровидение-2025": организаторы нацотбора показали, какой будет сцена конкурса

Организаторы Национального отбора на "Евровидении-2025" показали вид сцены в преддверии проведения трансляции.

В этом году на нацотборе ожидается двухъярусная обновленная сцена, пишет Суспільне. На сайте уже опубликованы первые макеты, где видны не только два яруса, но и масштабный подиум для перформансов. Отдельно отведенное место и для жюри.

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: suspilne.media

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: suspilne.media

По замыслу креативного продюсера Нацотбора Германа Ненова именно это пространство должно напомнить еврофанам большое "Евровидение" и некоторые его элементы. Кроме того, каждый участник и его команда во время шоу будут находиться в гринруме.

"При создании сцены я ставил перед собой две основные цели. Во-первых, сцена должна знакомить зрителей с каждым финалистом Нацотбора, поэтому для меня было важно, чтобы она стала сценой-портретом. Вторая цель – сценическое пространство по своей конфигурации должно напоминать сцену большого "Евровидения". Для этого мы создали шесть отдельных сценических площадок: два яруса основной сцены, подиум, состоящий из двух частей и прерываемый центральным кубом посередине, а также гринрум, в котором разместятся делегации наших участников. Именно на подиуме в самом начале нашего шоу, сразу после номера-открытия, пройдет парад финалистов Национального отбора", - рассказал Герман Ненов.

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: suspilne.media

Напомним, недавно редакция сайта tsn.ua рассказала о дате и времени проведения нацотбора на "Евровидение-2025" и кому букмекеры пророчат победу.

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