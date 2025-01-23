"Евровидение-2025": песни финалистов нацотбора и порядок их выступлений

Сегодня, 23 января, в 15:00 состоялась жеребьевка между финалистами Национального отбора на "Евровидение-2025", где определились с порядковым номерам выступлений конкурсантов.

Мероприятие традиционно вело неизменный ведущий Тимур Мирошниченко, а компанию ему составила Анна Тульева. На пресс-конференции присутствовали продюсер нацотбора Тина Кароль, креативный продюсер Герман Ненов и председатель делегации Украины на "Евровидении" с 2018 года Оксана Скибинская.

Кстати, Ненов раскрыл некоторые инсайды нацотбора. В частности, конкурс будет вести тройка ведущих, которые ранее пробовали свои силы на международном конкурсе. Также организаторы готовят необычный номер с известными артистами. Однако подробности уже объявят со временем.

А пока что редакция сайта ТСН.ua предлагает ознакомиться с песнями финалистов нацотбора и их порядком выступлений.

1. Влад Шериф – "Wind of change"

2. Абие – "Дім"

3. MOLODI – "my sea"

4. Future Culture – "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко – "No time to cry"

6. KHAYAT – "HONOR"

7. FIINKA – "Культура"

8. KRYLATA – "STAY TRUE"

9. Ziferblat – "Bird of pray"

10. ДК Энергетик – "Сіль"

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже 8 февраля. Именно тогда станет известно, кто будет представлять Украину на международном конкурсе. Само "Евровидение-2025" состоится уже в мае в швейцарском городе Базель. Полуфиналы, в одном из которых свой номер покажет Украина, запланированы на 13 и 15 мая, а финал – на 17.

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