"Евровидение-2025": победитель JJ после призыва убрать Израиль с конкурса сделал новое заявление

Победитель "Евровидения-2025" JJ

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Австрийский вещатель прокомментировал высказывания победителя"Евровидения-2025" JJ с предложением исключить Израиль из конкурса.

Именно такое заявление австрийский певец JJ сделал после победы в Швейцарии. Он приравнял Израиль к государству-террористу РФ и отметил, что та страна так же должна быть вне шоу. Впрочем, с таким мнением австрийский вещатель не согласился. Он отмечает, что стоит разграничивать субъективное мнение артиста от их позиции.

"Заявления JJ отражают его личное мнение", - говорится в заявлении представителя ORF, пишет"Spiegel".

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Победитель "Евровидения-2025" JJ / © eurovision.tv

Реакция Европейского вещательного союза похожа. EBU сообщает, что конкурс есть и будет аполитичным: "Они имеют право участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" каждый год, если соответствуют необходимым требованиям".

Между тем сам артист после опрометчивого высказывания начал искать оправданий. Он объяснил, что публика не так трактовала его слова и в дальнейшем он будет воздерживаться от комментариев по этому поводу: "Извините, если мои слова были неправильно восприняты. Хотя я критикую израильское правительство, но я осуждаю любую форму насилия против гражданского населения в любой части мира - будь то против израильтян или против палестинцев. Я не буду больше комментировать эту тему".

Напомним, недавно солистка Go_A Екатерина Павленко объяснила, почему ее исключили из состава жюри от Украины.