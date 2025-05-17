"Евровидение-2025": победители от Швейцарии Nemo поддержали Украину и спели Bird of Pray

Nemo и Ziferblat

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Победители "Евровидения-2024", швейцарские певцы Nemo поддержали украинскую группу Ziferblat и спели конкурсную песню Украины Bird of Pray.

Музыканты встретились накануне гранд-финала международного песенного конкурса. Артисты провели теплую встречу в отеле. Nemo выразили слова поддержки украинцам и пожелали им удачи на "Евровидении-2025". Но это еще не все. Артисты вместе исполнили трек Bird of Pray в акустическом формате. К слову, Nemo пели с Ziferblat именно украинскую партию композиции.

Кстати, как стало известно, швейцарские певцы выступят в гранд-финале "Евровидения-2025". Nemo уже рассекретили эксклюзивные подробности своего номера. Оказывается, на арене Санкт-Якобсгалле в интервал-акте артисты представят новую композицию Unexplainable.

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Напомним, в субботу, 17 мая, в 22:00 начнется финал "Евровидения-2025". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий и первой сообщит, кто стал победителем 69-го по счету песенного конкурса. А пока что предлагаем ознакомиться с финалистами "Евровидения-2025" и порядком их выступлений.