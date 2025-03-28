ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": под каким номером выступит Украина в первом полуфинале в Швейцарии

Группа Ziferblat уже отреагировала на жеребьевку.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Группа Ziferblat

Группа Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Организаторы "Евровидения-2025", которое в этом году будет проводиться в Базеле, Швейцария, объявили порядковые номера стран-конкурсанток.

Путем традиционной жеребьевки на официальных страницах "Евровидения" было определено, что в этом году представители Украины будут выступать на конкурсе в первом полуфинале пятыми. Интересно, что в прошлом году представительницы нашей страны alyona alyona&Jerry Heil зажигали на сцене также под этим номером.

Группа Ziferblat выступит пятой на "Евровидении-2025" в Базеле / © instagram.com/ziferblat_band

Группа Ziferblat выступит пятой на "Евровидении-2025" в Базеле / © instagram.com/ziferblat_band

В свою очередь, группа отмечает, что довольна тем, как распорядилась судьба, и уже готова покорять еврофанов недавно обновившемся хитом Bird of Pray: "С нетерпением ждем нашу первую большую встречу в Базеле. Пять – отличный порядковый номер: не в самом начале и не в конце. Для нас это идеальная золотая середина, которая, надеемся, откроет путь в финал".

К слову, перед группой Ziferblat свои конкурсные песни будут демонстрировать Исландия, Польша, Словения, Эстония и Испания как страна "Большой пятерки".

Порядок выступлений стран на "Евровидении-2025" / © YouTube Eurovision Song Contest

Порядок выступлений стран на "Евровидении-2025" / © YouTube Eurovision Song Contest

Напомним, недавно букмекеры обновили прогнозы на победителя "Евровидения-2025" и предположили, на каком месте может оказаться Украина.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie