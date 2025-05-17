"Евровидение-2025": полька в секси-наряде ошарашила танцами и опасно полетала над сценой

Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Под номером 15 на сцену грандиозного финала "Евровидения-2025" вышла представительница Польши – певица Юстина Стечковская.

52-летняя артистка сражается за победу с песней Gaja. Для своего выступления певица подобрала секси-наряд, который был полностью обтягивающий и удачно подчеркнул ее очень стройную фигуру. Особого внимания заслуживает хореография. Артистка просто ошарашила танцами сцену "Евровидения-2025".

Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Но не только этим удивляла Юстина Стечковская. Полька на сцене песенного конкурса устраивала опасные трюки. В частности, она на специальной подставке полетала над сценой, при этом держалась только руками.

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Польша на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Кстати, это уже вторая попытка Стечковской покорить сцену "Евровидения". В 1995 году артистка уже участвовала в песенном конкурсе, но тогда заняла только 18 место из 23 стран. Сейчас букмекеры прогнозируют Польше тоже не сильно высокие позиции. Тем не менее, еврофанаты оценили выступление польки, а видео с ее выступлением разрывают YouTube по просмотрам.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию финала "Евровидения-2025". Смотрите песенный конкурс вместе с нами и первыми узнайте имя победителя.