"Евровидение-2025": порядок выступлений участников в первом полуфинале и их песни

Ziferblat / © eurovision.tv

Уже совсем скоро в швейцарском городе Базель отгремит главное музыкальное событие года – песенный конкурс "Евровидение-2025".

Во вторник, 13 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал. Представители 15 стран-участниц представят свои конкурсные номера. Однако только 10 из них удастся попасть в грандиозный финал. Представитель Украины – группа Ziferblat – выйдет на арену Санкт-Якобсгалле именно в первом полуфинале. Кстати, 13 мая на сцене будут выступать Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически попадают в финал.

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имена десятки финалистов. Сейчас же предлагаем узнать порядок выступлений участников в первом полуфинале "Евровидения-2025" и послушать их конкурс песни.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

1. Исландия: Væb — RÓA

2. Польша: Юстина Стечковская - GAJA

3. Словения: Клемен – How Much Time Do We Have Left

4. Эстония: Томми Кэш - Espresso Macchiato

5. Украина: Ziferblat - Bird of Pray

6. Швеция: KAJ - Bara bada bastu

7. Португалия: Napa — Deslocado

8. Норвегия: Кайл Алессандро - Lighter

9. Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино: Габри Понте - Tutta l'Italia

12. Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Нидерланды: Клод - C'est La Vie

14. Хорватия: Марко Бошняк – Poison Cake

15. Кипр: Theo Evan - Shh

Напомним, в этом году в правилах "Евровидения" произошли кардинальные изменения. Теперь имена финалистов будут объявлять по новой процедуре.