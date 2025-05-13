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"Евровидение-2025": порядок выступлений участников в первом полуфинале и их песни
Предлагаем узнать, кто 13 мая в первом полуфинале "Евровидения" составит конкуренцию Ziferblat и с какими композициями участники будут соревноваться за право попасть в финал.
Уже совсем скоро в швейцарском городе Базель отгремит главное музыкальное событие года – песенный конкурс "Евровидение-2025".
Во вторник, 13 мая, в 22:00 начнется первый полуфинал. Представители 15 стран-участниц представят свои конкурсные номера. Однако только 10 из них удастся попасть в грандиозный финал. Представитель Украины – группа Ziferblat – выйдет на арену Санкт-Якобсгалле именно в первом полуфинале. Кстати, 13 мая на сцене будут выступать Испания, Италия и Швейцария, которые автоматически попадают в финал.
Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и первой сообщит имена десятки финалистов. Сейчас же предлагаем узнать порядок выступлений участников в первом полуфинале "Евровидения-2025" и послушать их конкурс песни.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
1. Исландия: Væb — RÓA
2. Польша: Юстина Стечковская - GAJA
3. Словения: Клемен – How Much Time Do We Have Left
4. Эстония: Томми Кэш - Espresso Macchiato
5. Украина: Ziferblat - Bird of Pray
6. Швеция: KAJ - Bara bada bastu
7. Португалия: Napa — Deslocado
8. Норвегия: Кайл Алессандро - Lighter
9. Бельгия: Red Sebastian - Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama - Run With U
11. Сан-Марино: Габри Понте - Tutta l'Italia
12. Албания: Shkodra Elektronike - Zjerm
13. Нидерланды: Клод - C'est La Vie
14. Хорватия: Марко Бошняк – Poison Cake
15. Кипр: Theo Evan - Shh
Напомним, в этом году в правилах "Евровидения" произошли кардинальные изменения. Теперь имена финалистов будут объявлять по новой процедуре.