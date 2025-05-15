"Евровидение-2025": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Финляндия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

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В четверг, 15 мая, отгремит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

На главную музыкальную сцену в швейцарском городе Базель – арену Санкт-Якобсгалле – выйдет 16 стран-участниц. За право пройти в гранд-финал сразятся Австрия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. Лишь десяти из этих стран удастся пройти дальше.

Тем временем во вторник, 13 мая, объявили имена первой десятки финалистов. Среди них оказалась и Украина. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто в гранд-финале может составить конкуренцию Ziferblat. В нашем материале вы можете послушать песни участников, а также ознакомиться с порядком их выступлений во втором полуфинале.

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1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man

2. Черногория: Нина Жижич - Dobrodošli

3. Ирландия: Эмми - Laika Party

4. Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi

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5. Армения: Parg﻿ — SURVIVOR

6. Австрия: JJ — Wasted Love

7. Греция: Клавдия - Asteromata

8. Литва: Katarsis — Tavo akys

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9. Мальта: Мириана Конте - SERVING

10. Грузия: Мариам Шенгелия - Freedom

11. Дания: Сиссал – Hallucination

12. Чехия: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye

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13. Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son

14. Израиль: Юваль Рафаэль - New Day Will Rise

15. Сербия: Принц – Mila

16. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME

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Напомним, как оказалось, выступление Украины в первом полуфинале разорвало YouTube по просмотрам. Предлагаем узнать, номера каких еще стран оказались в топе.