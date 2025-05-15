- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2025": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни
Во втором полуфинале "Евровидения-2025" наконец-то станут известны имена всех финалистов.
В четверг, 15 мая, отгремит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".
На главную музыкальную сцену в швейцарском городе Базель – арену Санкт-Якобсгалле – выйдет 16 стран-участниц. За право пройти в гранд-финал сразятся Австрия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. Лишь десяти из этих стран удастся пройти дальше.
Тем временем во вторник, 13 мая, объявили имена первой десятки финалистов. Среди них оказалась и Украина. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, кто в гранд-финале может составить конкуренцию Ziferblat. В нашем материале вы можете послушать песни участников, а также ознакомиться с порядком их выступлений во втором полуфинале.
1. Австралия: Go-Jo – Milkshake Man
2. Черногория: Нина Жижич - Dobrodošli
3. Ирландия: Эмми - Laika Party
4. Латвия: Tautumeitas – Bur man laimi
5. Армения: Parg — SURVIVOR
6. Австрия: JJ — Wasted Love
7. Греция: Клавдия - Asteromata
8. Литва: Katarsis — Tavo akys
9. Мальта: Мириана Конте - SERVING
10. Грузия: Мариам Шенгелия - Freedom
11. Дания: Сиссал – Hallucination
12. Чехия: ADONXS - Kiss Kiss Goodbye
13. Люксембург: Лора Торн – La poupée monte le son
14. Израиль: Юваль Рафаэль - New Day Will Rise
15. Сербия: Принц – Mila
16. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
Напомним, как оказалось, выступление Украины в первом полуфинале разорвало YouTube по просмотрам. Предлагаем узнать, номера каких еще стран оказались в топе.