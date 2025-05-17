"Евровидение-2025": порядок выступления участников в финале

Швеция на "Евровидении-2025" / © flickr.com/Rudolf Vlček

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Уже сегодня, 17 мая, отгремит грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Так, в финале за музыкальное первенство сразятся 26 стран. 20 из них были отобраны путем голосования в двух полуфиналах, которые позади. Остальные шесть попали в гранд-финал автоматически – это по-прежнему представители стран "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и Швейцария как страна-хозяйка.

Украину представляет группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", которая выйдет на сцену под номером 7. Что касается остальных стран, то организаторы также присвоили им порядковые номера. Они были определены путем жеребьевки. Свои музыкальные выступления конкурсанты будут демонстрировать 17 мая – трансляция начнется в 22:00.

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Порядок выступления участников в финале "Евровидения-2025":

Порядок выступлений участников в финале "Евровидения-2025" / © eurovision.tv

Напомним, недавно букмекеры обновили свои прогнозы победителя "Евровидения-2025" и предположили, кто получит в этом году главный приз в форме хрустального кубка. Они спрогнозировали, на каком месте может оказаться украинская группа Ziferblat.