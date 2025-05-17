"Евровидение-2025": представитель Норвегии в доспехах рыцаря пластическими танцами открыл гранд-финал

Норвегия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Реклама

В Базеле, Швейцария, начался 69-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

Первым из финалистов на арену Санкт-Якобсгалле вышел представитель Норвегии, который открыл гранд-финал. За хрустальный кубок в этом году от страны сражается 19-летний Кайл Алессандро. Музыкант борется за победу с песней Lighter.

На сцене артист устроил невероятное шоу. Изюминкой номера стали пластические танцы. Особенно восхищает, что Кайл Алессандро в этот момент был одет в рыцарские доспехи, которые никоим образом не мешали ему двигаться.

Реклама

Норвегия на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

Кстати, у Кайла Алессандро, оказывается, есть связи с Украиной. В частности, у артиста мачеха родом из Украины. Она, похоже, учила его украинскому языку, ведь недавно он перепел песню Bird of Pray, при этом не испытывая никаких трудностей.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua тщательно следит за ходом событий на конкурсе и ведет текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите "Евровидение-2025" вместе с нами и первыми узнавайте имя победителя.