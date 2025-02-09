"Евровидение-2025": шоумен Фешак ошеломил, сколько заплатили ведущим и жюри нацотбора

Украинский ведущий и продюсер Евгений Фешак высказался о гонорарах ведущих и жюри нацотбора на "Евровидение-2025".

В этом году масштабный отбор проводили трое ведущих – Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак. Во время трансляции они работали как вместе на большой сцене, так и в различных локациях зала.

Ведущие нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

А вот кресла жюри конкурса заняли певица Джамала, солистка группы Go_A Екатерина Павленко и лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец. Эксперты комментировали выступления всех 10 финалистов и ставили свои баллы каждому из них в финале.

Жюри нацотбора на "Евровидение-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Тем временем Фешак озвучил ориентировочные гонорары ведущих нацотбора и судей шоу. По его данным, между шестью звездами был распределен один миллион гривен. То есть каждый получил свыше 150 тыс. грн. Правда, шоумен добавил, что может ошибаться и быть неточным в цифрах.

"В жюри этого года Джамала, Танчинец и Екатерина из Go_A. И если я не ошибаюсь, то им заплатят миллион гривен на шести (вместе с ведущими – прим. ред.). По 166 тыс. грн", — отметил Фешак в программе "Люкс ФМ".

Напомним, недавно украинские звезды, в частности, Данилко, Соловий и другие отреагировали на проведение финала нацотбора. Они признались, понравился ли им конкурс и победители группа Ziferblat.

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