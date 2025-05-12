"Евровидение-2025": скандальный Tommy Cash на фоне сотрудничества с россиянами сделал заявление об Украине

Tommy Cash

Реклама

Участник "Евровидения-2025" Tommy Cash, который представляет Эстонию с песней "Espresso Macchiato", разоблачил свою позицию по вторжению России в Украину.

Не секрет, что недавно в Сети поднялась волна возмущений по поводу неоднозначных взглядов звезды. Дело в том, что Tommy Cash ранее занимал молчаливую позицию и после 2014 года сотрудничал с российскими исполнителями. А недавно выпустил со скандальной звездой "Евровидения" Йостом Кляйном песню о перемирии между "Киевом и Москвой". Более того, постановкой конкурсного номера звезды занимается россиянка Алина Пязок.

В итоге Tommy Cash нарушил молчание и в комментарии "Новости. Live" высказался об Украине. Сначала артист отметил, что его очень радует интерес украинцев в музыкальных чартах к его песне, которую он совсем скоро исполнит на конкурсе. Кроме того, звезда заявил, что мечтает приехать в Украину и не может дождаться побывать в Одессе, которой увлекается.

Реклама

Tommy Cash

"Приветсвия Украине! Я видел, что "Macchiato" очень активно слушают украинцы. Это безумие! Я очень хочу в Украину. Мы были в туре и я так люблю Одессу, особенно летом – это же украинская Барселона. Не могу дождаться вернуться туда", - отметил Tommy Cash.

Напомним, первый полуфинал "Евровидения-2025" состоится уже завтра, 13 мая. На сцену выйдет и наша группа Ziferblat, чтобы дать шанс Украине попасть в финал. К слову, в этом году были введены новые правила объявления финалистов – ознакомиться с ними можно по ссылке.