"Евровидение-2025": Словения угрожает бойкотом из-за участия Израиля и выдвинула ультиматум

Евровидение-2025 - Словения и Израиль / © Associated Press

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Скандал вокруг предстоящего"Евровидения" набирает обороты. Словенская телекомпания RTV Slovenija заявила, что может отказаться от участия в конкурсе, если Европейский вещательный союз (EBU) не примет конкретных решений относительно участия Израиля.

Дело в том, что вещатель Словении сомневается в политической нейтральности конкурса, что должны обеспечивать главные правила конкурса. Поэтому на фоне вражды Израиля и Палестины RTV Slovenija обратилась к EBU с просьбой пересмотреть участие Израиля в конкурсе, пишет rtvslo.

"Как директор Телевидения Словении, я снова обращаюсь к вам с серьезной и растущей обеспокоенностью относительно дальнейшего участия Израиля в мероприятиях Европейского вещательного союза (EBU), в частности песенном конкурсе "Евровидение", - говорится в заявлении директора вещателя Словении Ксении Хорват.

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Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Хорват отметила, что уже поднимала этот вопрос в прошлом году, но полученный ответ "не содержал убедительных или конкретных объяснений". По ее словам, ситуация только обострилась, в частности из-за ухудшения гуманитарной ситуации на палестинских территориях и все большую обеспокоенность общественности. Директор призвала обнародовать результаты голосования и привести доказательства прозрачности конкурса.

"Многие зрители в Словении и других странах выразили серьезные сомнения относительно достоверности и прозрачности голосования, особенно в политическом контексте, окружавшем соревнования. Создается впечатление, что политические интересы могут повлиять на решение об участии или окончательные результаты голосования, что пошатнуло доверие общественности к беспристрастности EBU. Мы особенно заинтересованы в сравнении телефонных голосований с онлайн-голосованием, поскольку считаем это важным для восстановления доверия к честности процесса голосования", - подчеркнула Ксения Хорват.

Словения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Телевидение Словении призвало EBU к "открытым, инклюзивным и срочным дебатам" относительно прозрачности, политики участия и соблюдения базовых европейских ценностей. Если же никаких изменений не будет, страна серьезно рассмотрит бойкот песенного конкурса.

"Мы будем вынуждены это сделать, если EBU будет продолжать не решать эти ключевые вопросы как с этической точки зрения, так и с точки зрения общественных интересов", - заявила Хорват.

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Напомним, недавно победитель "Евровидения-2025" JJ из Австрии из похожих убеждений призвал убрать Израиль из дальнейшего конкурса. Впрочем, впоследствии оправдался и сделал публичное заявление.