"Евровидение-2025": стало известно, примет ли Украина участие в конкурсе

Наконец-то стало известно, будет ли Украина участвовать в 69-м по счету музыкальном конкурсе "Евровидение", который состоится Швейцарии благодаря победе Nemo.

Вокруг участия страны в песенных гонках возникало немало дискуссий. Основной аргумент против – это то, что идет война. Впрочем, общественный вещатель официально подтвердил, что Украина в 2025 году будет принимать участие в "Евровидении". По словам главы "Общественного" Николая Чернотицкого, музыкальный конкурс – это важная площадка, где в который раз можно напомнить об ужасной войне, которую развязала Россия.

"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет россия. "Евровидение" — это ключевой элемент культурной дипломатии, и "Общественное" сделает все возможно, чтобы наша страна была представлена как можно лучше", — говорит Чернотицкий.

Украина примет участие в "Евровидении-2025" / Фото: corp.suspilne.media

Так же считает и глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская. По ее словам, в 2022-2024 годах украинцы громко о себе заявили, так что не стоит упускать такую возможность и в следующем году. Также Скибинская объявила о начале подготовки к конкурсу.

"Stefania" и "Teresa & Maria" громко зазвучали на всю Европу, напомнив о силе украинского духа и необходимости поддержки Украины во время войны. Сейчас для нас крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать, а наши актуальные месседжи звучали еще громче и проницательнее. "Евровидение" остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, что способны достучаться до тех, кто может не следить за новостями", — прокомментировала Скибинская.

Напомним, недавно организаторы "Евровидения-2025" объявили, в каком городе состоится конкурс. Также уже известны даты проведения песенных гонок.

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